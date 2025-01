Operação Grau Zero em Itaquá recupera motos, dispersa baile funk e detém suspeito na virada do ano

Na noite de Ano-Novo, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou a Operação Grau Zero de combate a práticas ilegais e manobras perigosas. A operação também desarticulou festas clandestinas, recuperou motos roubadas, apreendeu as que estavam com irregularidades e deteve um homem.

Entra a noite de terça (31) e a madrugada desta quarta-feira (1º), além de estarem sem equipamentos obrigatórios como retrovisores, emplacamento e escapamento nas motos, os agentes flagraram condutores realizando manobras ilegais, o chamado “grau”, que coloca em risco a segurança dos pedestres. Onze motos foram levadas ao pátio municipal.

Outras três motos roubadas foram localizadas e devolvidas aos donos, sendo um homem detido em flagrante no Caiuby por estar na posse de uma delas. Ele foi encaminhado à Delegacia Central.

A operação também dispersou festas clandestinas nos bairros Maragogipe, Paineira, Viviane e Tipóia. Ao todo, 52 chamadas relacionadas a perturbação do sossego foram atendidas.

“Em Itaquá, a tolerância é zero para festas clandestinas e manobras perigosas em vias públicas. Nossas equipes percorreram os bairros e tiveram êxito em manter a tranquilidade para as famílias aproveitarem a virada com paz e em segurança”, disse o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.

“A ação foi mais uma vez certeira, combatendo a criminalidade e os fluxos. Itaquá tem lei e não é lugar para baderna. Vamos continuar garantindo a segurança da população”, completou o prefeito Eduardo Boigues.

Para denúncias, a GCM deve ser acionada pelos telefones 153, (11) 4753-1108, (11) 4753-1421 ou (11) 4642-4659.