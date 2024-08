Operação 'Suzano Mais Segura' recolhe 3 kg de entorpecentes

A Guarda Civil Municipal (GCM) realizou a operação 'Suzano Mais Segura' na última sexta-feira (23/08), às 18 horas, que resultou no recolhimento de aproximadamente três quilos de entorpecentes das ruas.

A atividade ocorreu no Jardim Caxangá devido a denúncias anônimas sobre tráfico de drogas na região. Para a operação, foram deslocados 18 agentes especializados, pertencentes à Ronda Ostensiva Municipal (Romu), à Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), ao Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) e ao Canil da GCM.

Durante a ação, os guardas se dirigiram à rua Iraci Umbelina de Jesus e avistaram dois indivíduos, que fugiram ao perceberem a viatura, entrando em uma área de mata. Com o apoio do Canil, foi realizada uma busca minuciosa no local, onde foi encontrado um saco plástico contendo 1.035 porções de cocaína, 913 de crack, 521 de maconha e dez frascos de lança-perfume.

O peso total dos entorpecentes é de cerca de três quilos. Além disso, foram encontrados uma balança de precisão e um caderno de contabilidade com anotações relacionadas ao tráfico. Após o recolhimento, as substâncias foram lacradas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Central.

De acordo com a pasta, a ação faz parte de um conjunto de medidas adotadas pela Secretaria de Segurança Cidadã para combater o tráfico de drogas e aumentar a segurança no município de Suzano.