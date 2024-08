Ossada humana é encontrada em área de mata em Mogi

Uma ossada humana foi encontrada nesta quarta-feira (7), na Avenida Waldemar Costa Filho, próximo à Avenida Antônio de Almeida, no bairro Nova Mogilar, em Mogi das Cruzes.

De acordo com informações do Centro de Operações da Polícia Militar de São Paulo (Copom), um homem estava no local e encontrou os restos mortais. Na sequência, acionou a Polícia Militar (PM). O local foi isolado para o trabalho da perícia. Não há informações sobre a identidade da vítima e as circunstâncias da morte.

O caso é investigado pelo 3° DP de Mogi. A ossada foi encaminha para o Instituto Médico Legal (IML) do município.