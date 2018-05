Perseguição, tiros e capotamento termina com dois bandidos mortos na Ayrton Senna

Dois bandidos -- ainda não identificados -- morreram após furar uma blitz da Polícia Militar (PM) e protagonizar perseguição na Rodovia Ayrton Senna (SP-70) durante a manhã desta terça-feira (22) em Itaquaquecetuba. Durante a fuga, o veículo ocupado pelos suspeitos capotou. Eles ainda trocaram tiros com a polícia.

Segundo a polícia, os bandidos não pararam em uma blitz montada pela PM, na Rodovia Alberto Hinoto (SP-56). Duas viaturas o seguiram por poucos metros, já que o motorista do veículo atravessou o canteiro central.

Com a manobra, o motorista perdeu o controle e capotou. Os ocupantes saíram e atiraram. Houve confronto, sobretudo, os policiais não foram atingidos.

"Um deles foi atingido por um tiro, enquanto o outro por dois disparos", explicou o tenente-coronel, Anderson Caldeira Lima, responsável pelo comando do 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M).

Dois revólveres foram encontrados no local. As armas dos bandidos, bem como as pistolas dos policiais, foram apreendidas.

"Será aberto um inquérito, na esfera Militar e Civil, para analisar as circunstâncias do caso. Reiteramos que não ficamos felizes com ocorrências que culminem na morte de indivíduos. Pelo contrário, nós buscamos reduzir ao máximo esse tipo de fato", enfatizou Caldeira.

Até o fechamento desta reportagem, os corpos dos bandidos permaneciam no Hospital Santa Marcelina. A ocorrência será registrada na Delegacia Central da cidade.