PF localiza laboratório para produção de drogas K com uso de nitazenos em Mogi

A Polícia Federal (PF) localizou e desmantelou, na manhã desta quinta-feira (19), um laboratório clandestino de drogas em Mogi das Cruzes. Dois suspeitos foram presos. De acordo com a PF, o local era utilizado para a fabricação de entorpecentes com o uso de nitazenos, substância que pode ter 500 vezes mais potência que a morfina e de alto poder psicotrópico, importada ilegalmente.

Segundo a corporação, esta foi a primeira apreensão de nitazenos no Brasil com destinação comprovada para a fabricação de drogas. Os agentes também apreenderam grandes volumes de maconha, crack, além de solventes químicos precursores, anotações detalhadas sobre a produção dos entorpecentes, balanças de precisão, equipamentos de proteção individual (EPIs) e materiais utilizados na fabricação.

Também foram apreendidos veículos, valores em dinheiro e outros itens relacionados à operação do laboratório, que abastecia uma rede de produção e distribuição de drogas.

“Entre as drogas fabricadas no local estava a substância conhecida como K2, ou “maconha sintética”, composta por substâncias químicas que simulam os efeitos do THC, mas com um potencial muito maior de dependência e riscos graves à saúde dos usuários", informou a PF.

Também foi a primeira vez que um laboratório de produção de drogas K com adição de nitazeno foi descoberto no Brasil, conforme disse a corporação.

As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e desarticular possíveis conexões da organização criminosa com redes de tráfico nacionais e internacionais.