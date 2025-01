PM frustra tentativa de roubo, prende um homem e apreende adolescente em Arujá

Um homem foi preso e um adolescente foi apreendido após uma tentativa de roubo a um veículo na Vila Gastronômica, em Arujá, na noite desta quinta-feira (30).

Segundo a Polícia Militar (PM), uma equipe foi acionada pelo grupo “Muralha”, no Whatsaap, com a informação de que três pessoas tentaram roubar um Toyota SW4. De imediato, os policiais se deslocaram ao endereço indicado, mas não localizaram os suspeitos.

Durante busca nas proximidades, os policiais encontraram os suspeitos na Rua Marina de Lima Santangelo. De acordo com a corporação, a equipe realizou a abordagem, mas os suspeitos fugiram. Durante a fuga, um deles colocou a mão na cintura e um dos policiais atirou em sua direção. O homem continuou correndo e arremessou um simulacro de arma de fogo na via, mas foi abordado entre as ruas Acre e Maranhão.

Na tentativa de procurar um dos infratores que fugiram, os policiais realizaram uma varredura no local e foram informados por populares que um adolescente envolvido na ocorrência estava em uma padaria, na Rua Amazonas. Os policiais foram até o estabelecimento e conseguiram abordar o suspeito. Nada de ilícito foi encontrado, contudo o adolescente confessou que estava junto com outras pessoas na tentativa de roubo do veículo.

Todos os envolvidos foram levados à Delegacia de Arujá e permaneceram à disposição da Justiça.