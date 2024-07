PM prende trio e recupera carga de alimentos roubada em Itaquá

A Polícia Militar (PM) prendeu, nesta quinta-feira (11), três suspeitos de roubarem um caminhão com produtos alimentícios. O veículo foi encontrado na Estrada do São Bento, em Itaquaquecetuba, onde os suspeitos foram detidos.

De acordo com a PM, agentes receberam informações sobre um roubo de carga pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Os policiais foram até o local indicado e encontraram três suspeitos. Segundo a polícia, o trio estava transferindo a carga roubada para um Ford Fiesta. Diversos itens foram encontrados no interior do veículo, como salgadinhos e leite.

Um dos suspeitos estava com um celular, que foi apreendido pelos agentes. Os policiais constataram que o aparelho foi furtado. Os três suspeitos foram detidos e encaminhados ao Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba, onde permaneceram à disposição da Justiça.