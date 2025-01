Polícia apreende adolescentes e recupera motos furtadas de loja em Mogi

A Polícia Militar (PM) recuperou, na madrugada desta sexta-feira (31), quatro motos furtadas de uma loja no Centro de Mogi das Cruzes e apreenderam adolescentes suspeitos de envolvimento no crime.

De acordo com a PM, policiais realizavam um patrulhamento na Avenida Narciso Yague Guimarães, quando viram suspeitos empurrando as motocicletas. Ao avistarem a viatura, os suspeitos abandonaram os veículos e fugiram em direções diferentes. Ainda segundo a PM, os policiais conseguiram coletar informações sobre as características dos suspeitos, com o auxílio das câmeras de monitoramento da cidade.

Três deles foram localizados na Rua Navajas. Uma outra equipe abordou mais dois nas dependências do Fórum Trabalhista. Os adolescentes e as motocicletas furtadas foram encaminhadas à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça.