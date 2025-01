Polícia apreende drogas e encontra criança em casa usada pelo tráfico em Biritiba

A Polícia Militar (PM) apreendeu, na tarde desta terça-feira (7), drogas e encontrou uma criança em uma residência usada pelo tráfico. O caso ocorreu na Rua Vitória, no bairro Santo Antônio, em Biritiba Mirim. Os agentes também apreenderam dinheiro e rádios comunicadores.

De acordo com a corporação, policiais militares faziam um patrulhamento pela cidade e desconfiaram de três suspeitos. Eles estavam próximos a uma residência e um deles é conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas no local.

Ainda segundo a PM, os três foram abordados e, naquele momento, nada de ilícito foi encontrado. A casa é de uma mulher que seria a namorada de um dos suspeitos, segundo informou a polícia.

Os agentes vistoriaram a casa e encontraram uma grande quantidade de entorpecente pronta para a venda e porções não embaladas. Os policiais localizaram ainda embalagens, dinheiro e rádios comunicadores. Em um dos quartos do imóvel, os policiais encontraram uma criança, de aproximadamente dois anos. Segundo a PM, a mulher cuidava da criança enquanto a vizinha trabalhava.

As partes envolvidas na ocorrência foram encaminhadas à Delegacia de Biritiba Mirim. O caso foi registrado como tráfico de drogas. A criança ficou aos cuidados do Conselho Tutelar.