Polícia apreende mais de 3 mil entorpecentes dentro de residência em Suzano

A Companhia de Ações Especiais de Polícia (Caep), da Polícia Militar (PM), apreendeu mais de 3 mil entorpecentes na noite desta sexta-feira (8), armazenados dentro de uma residência, em Suzano.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (B.O), uma equipe estava em um patrulhamento com cães, quando encontrou uma criança chorando. Ao ser questionada, disse aos policiais que estava sozinha e não sabia onde estava a mãe. Segundo a polícia, na sequência, um homem se aproximou dos policiais e disse que era o tio da criança e não soube informar onde a mãe da criança estaria.

Um dos cães mostrou agitação e entrou subidamente em uma residência. De acordo com a corporação, os policiais entraram na residência. No interior do imóvel, cão estava “indicando’ uma mochila, que estava no quarto da casa. Os policiais foram averiguar e encontraram uma grande quantidade de entorpecente dentro da mochila. De acordo com a PM, foram encontradas 1.209 unidades de cocaína, 2.036 de maconha, 100 de crack e 308 de lança-perfume.

Questionado, o homem informou os agentes que sua irmã estava na venda de distribuição das drogas. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Central de Suzano.