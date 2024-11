Polícia apreende menor com moto furtada em Mogi

Policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) apreenderam um adolescente conduzindo uma motocicleta furtada nesta quarta-feira (28), em Mogi das Cruzes.

A equipe policial estava em patrulhamento quando avistou o jovem pilotando uma motocicleta sem capacete na Avenida Japão.

Ao tentarem realizar a abordagem, o condutor fugiu, mas acabou perdendo o controle do veículo e colidiu contra um poste após uma breve perseguição.

O adolescente sofreu ferimentos na face e foi socorrido ao Hospital Luzia de Pinho Melo para atendimento médico.

Durante a verificação da motocicleta, constatou-se que os sinais identificadores estavam alterados. Por meio do número do motor, a polícia confirmou que o veículo havia sido furtado no dia 14 de outubro de 2024, em Mogi das Cruzes.

A motocicleta foi encaminhada à Central de Flagrantes, onde ficou à disposição da Justiça.

O adolescente, após receber alta médica, foi liberado sob a tutela de sua mãe e escoltado por policiais conforme determinação do delegado responsável.