Polícia apreende menor por roubo de carro em Mogi das Cruzes

A Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (31), um menor de idade por roubo de carro, na Vila Cintra, em Mogi das Cruzes.

A equipe policial foi acionada via Central de Operações da Polícia Militar (COPOM) sobre o roubo de um veículo. Os policiais iniciaram as buscas e localizaram o carro na Avenida Líbano, em Jundiapeba, com dois suspeitos a bordo.

Os policiais seguiram o veículo até que, em determinado momento, ele parou e a dupla fugiu a pé. Durante a perseguição, conseguiram apreender o menor que estava dirigindo, enquanto o outro suspeito se escondeu em uma área de mata, não sendo localizado. O menor e o veículo roubado foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, ficando à disposição da Justiça.