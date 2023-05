Polícia Civil investiga morte de mulher encontrada enrolada em lona em Itaquá

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher, ainda não identificada, que foi encontrada enrolada em uma lona na Estrada Walter da Silva Costa, na Vila Sonia, em Itaquaquecetuba. O corpo foi encontrado na noite do último domingo (30).

Esta é a segunda vez que uma pessoa é encontrada morta na mesma via em menos de um mês. No dia 3 de abril deste ano, um venezuelano foi assassinado próximo ao local onde este segundo corpo foi encontrado. A mulher apontada como autora do crime contra o estrangeiro foi presa pelo Setor de Homicídios de Mogi das Cruzes no dia 18 de abril.

Segundo as informações da Polícia, no caso do corpo encontrado no último domingo, os investigadores buscam pistas que ajudem a elucidar o caso. O Boletim de Ocorrência diz que a vítima foi assassinada e encontrada jogada no canto da via, em uma área de mata, e trajava calça jeans e blusa. A mulher, segundo a Polícia, aparentava ter entre 20 e 30 anos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito. O local foi isolado e a Perícia acionada para dar início às investigações sobre o feminicídio. O caso foi registrado na Delegacia Central de Itaquaquecetuba.