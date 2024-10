Polícia Civil prende quatro pessoas em operação contra a pedofilia

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam quatro pessoas por armazenarem e compartilharem material pornográfico infantil na internet. As prisões ocorreram no âmbito da Operação “Child Shield” (Escudo Infantil). A ação aconteceu na manhã desta quarta-feira (23). Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Ferraz de Vasconcelos e Mairiporã.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os suspeitos passaram a ser monitorados durante uma investigação pelos materiais que compartilhavam pela dark web — sites em redes anônimas e que normalmente são utilizados para circulação de conteúdo ilegal e atividade criminosa.

Por meio das ferramentas de pesquisa, os policiais detectaram as atividades do grupo. Além das prisões, os policiais apreenderam armas de fogo, dinheiro, celulares, computadores, HD’s e documentos que serão analisados como parte das investigações. Os detidos podem receber pena de até oito anos de prisão.