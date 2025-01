Polícia conclui investigação de assassinato em Ferraz e indicia suspeito

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), da Polícia Civil de Mogi das Cruzes, concluiu a investigação do assassinato de Jefferson Aécio de Sá, ocorrido em abril do ano passado, no Jardim Juliana, em Ferraz de Vasconcelos. O principal suspeito foi indiciado.

A vítima foi esfaqueada, chegou a ser socorrida ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele deu entrada ao hospital com diversos ferimentos na região do abdômen e tórax.

De acordo com a investigação, a motivação seria os ciúmes da vítima com a ex-namorada, que na ocasião namorava o autor do crime, que fugiu e segue foragido. Ele foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado consumado. A corporação informou que concluiu um inquérito policial que representará “para fins da decretação da prisão preventiva” do indiciado.