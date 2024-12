Polícia cumpre mandado em Mogi e Ferraz por tráfico de drogas na fronteira entre PR e SP

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, desmantelando uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas na fronteira entre os estados do Paraná e São Paulo. A operação aconteceu nesta quinta-feira (19), e onze homens e cinco mulheres foram presos na ação.

O grupo buscava os entorpecentes no Paraguai, levava a carga até a cidade de Foz do Iguaçu (PR) e seguia até a capital paulista, onde realizava a distribuição.

Durante a operação, foram apreendidos cerca de 50 quilos de drogas, R$ 160 mil, uma arma de fogo e seis veículos, entre carros e motos, usados tanto para lavagem de dinheiro quanto como pagamento por drogas.

A investigação, que começou em julho do ano passado, foi conduzida pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Mogi das Cruzes. O setor de inteligência identificou o esquema e passou a monitorar os investigados, alguns dos quais têm ligação com uma facção criminosa atuante no estado.

Os policiais civis deflagraram a Operação Synoro (fronteira, em grego) para cumprir 37 mandados de busca e apreensão e 24 mandados de prisão temporária expedidos pela 2ª Vara Criminal do município. Quatorze alvos foram detidos e mais dois foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

Dois dos indiciados foram localizados em Foz do Iguaçu, e cinco na cidade de São Paulo. O restante foi encontrado nos municípios de Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana, e em Itatiba, Porto Feliz e Pindamonhangaba, no interior paulista.

Cerca de 300 policiais civis participaram da ação. O caso está sendo apresentado na Dise de Mogi das Cruzes.