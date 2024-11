Polícia cumpre mandados em Ferraz em operação contra fraudes bancárias

Ferraz de Vasconcelos foi uma das cidades que constam da operação da Polícia Civil de Goiás contra uma quadrilha de estelionatários.

A ação realizada nesta quinta-feira (21), que conta com apoio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil de São Paulo, cumpre mandados de busca e apreensão e de prisões contra membros do grupo em cinco estados brasileiros, segundo informações do portal G1.

Os suspeitos são investigados por fraude em sistemas bancários que causaram prejuízo de cerca de R$ 200 mil.

Ao todo, são cumpridos 58 mandados de busca e apreensão e 37 de prisão. A ação é conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF), com apoio das polícias civis dos estados envolvidos.