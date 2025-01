Polícia descobre fábrica de drogas com mais de 30 mil comprimidos de ecstasy em Suzano

A Polícia Civil descobriu um laboratório de produção de metanfetamina em grande escala em Suzano. O local ainda contava com cerca de 30 mil comprimidos coloridos de ecstasy, droga popularmente conhecida como “bala”.

O total de entorpecentes encontrado no local tem um valor de venda de aproximadamente R$ 1 milhão. Além das drogas, foram encontrados insumos para a fabricação, balanças de precisão e outros equipamentos, como uma máquina de capacidade de produção dos tabloides, que está avaliada em R$ 400 mil.

O Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro), do 4º Distrito Policial de Guarulhos, investigava a comercialização de drogas na região do DP e recebeu a informação de que a fabricação era feita em Suzano.

A equipe de investigação se dirigiu ao local indicado para realizar a apuração dos fatos. Ainda do lado de fora, foi constatado que o imóvel apresentava indícios compatíveis com a fabricação de entorpecentes, como o som de maquinário em funcionamento e forte odor. Os policiais, então, entraram no imóvel e verificaram que se tratava de um laboratório de produção de metanfetamina de grande escala.

O caso foi registrado como tráfico de drogas.