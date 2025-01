Polícia encontra armas e munições dentro de veículo e prende motorista em Guararema

Um homem, de 29 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (17), em Guararema, por porte ilegal de armas de fogos. Uma espingarda e um revólver calibre 32 estavam dentro do veículo do suspeito.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a abordagem ocorreu por volta das 22 horas, na Rodovia Henrique Eroles (SP-66), na altura do bairro Cerejeiras. De acordo com a pasta, agentes da Polícia Militar (PM) abordaram o suspeito, que conduzia um veículo preto.

Ao realizarem a vistoria, os policiais encontraram uma espingarda e um revólver calibre 32 no interior do automóvel, além de munições. A polícia acredita que o veículo apreendido tenha sido utilizado em práticas criminosas. As armas e as munições também foram apreendidas.

O caso foi registrado como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido na Delegacia de Guararema, segundo informou a SSP.