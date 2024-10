Polícia encontra carreta roubada e descobre desmanche em Mogi das Cruzes

A Polícia Militar de Mogi das Cruzes localizou uma carreta roubada e desmantelou um desmanche de veículos clandestino nesta quinta-feira (10). A operação resultou na apreensão de diversos materiais ilegais e veículos em processo de desmonte.

Os policiais estavam em patrulhamento quando foram acionados sobre uma carreta roubada em São Caetano do Sul, que estaria na região da Estrada do Nagao, no bairro Cocuera, em Mogi das Cruzes.

No local, os policiais decidiram averiguar um galpão suspeito. Ao se aproximarem, pessoas que estavam no interior do galpão fugiram em direção a uma área de mata nos fundos do estabelecimento.

Durante a inspeção no galpão, os policiais encontraram dois veículos de carga: um completamente desmontado e a carreta roubada, parcialmente desmontada. Além disso, foram apreendidos bloqueadores de sinal, uma empilhadeira, diversas peças automotivas, ferramentas, rádios comunicadores e uma central de monitoramento.

A vítima do roubo foi localizada pela Guarda Municipal de Mogi das Cruzes, nas proximidades da Mogi-Dutra (Rodovia Pedro Eroles), e encaminhada à delegacia para registrar a ocorrência. A investigação está sendo conduzida pelo Distrito Policial Central de Mogi das Cruzes.

A polícia segue com as buscas pelos suspeitos que fugiram.