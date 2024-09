Polícia impede golpe contra idosa e captura foragido da Justiça em Guararema

A Polícia Militar (PM) impediu um golpe contra uma idosa, de 63 anos, e capturou um foragido da Justiça em Guararema, nesta terça-feira (24), em Guararema. A vítima teria estranhado o comportamento de três mulheres, que tentaram abordá-la, solicitando o cartão bancário e exigindo que ela realizasse um saque no banco.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares encontraram os suspeitos em um veículo, trafegando pela Rua João Barbosa Oliveira. Com eles, os agentes apreenderam documento de banco com valores a receber, que seria vendido à vítima. Segundo a pasta, as mulheres têm idades entre 26 e 41 anos. Durante a ação, um comparsa das suspeitas, de 26 anos, foi capturado.

Todos foram conduzidos para a Delegacia de Guararema. No local, foi constatado um mandado de prisão contra o homem. A captura foi formalizada e ele ficou à disposição da Justiça, conforme informou o órgão.

Ainda segundo a SSP, a vítima não desejou representar queixa contra as autoras. Elas foram ouvidas e são investigadas. O caso foi registrado como estelionato tentado pela Delegacia de Guararema.