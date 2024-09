Polícia instaura inquérito para apurar morte de garupa em Itaquá

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as causas de um acidente de trânsito que resultou na morte de uma mulher, de 24 anos, na manhã de domingo (1º), na Avenida Pedro da Cunha Albuquerque Lopes, em Itaquaquecetuba.



De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem estava na garupa de uma motocicleta que colidiu com um carro. Após o impacto, a vítima foi lançada ao chão e o piloto da moto fugiu do local. A motocicleta foi apreendida e constatou-se que havia uma queixa de roubo relacionada a ela.



O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, além de localização e apreensão de veículo, na Delegacia de Itaquaquecetuba.