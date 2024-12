Polícia liberta reféns e recupera carga avaliada em R$ 20 mil em Suzano

A Polícia Militar (PM) libertou dois reféns de um sequestro e recuperou uma carga avaliada em R$ 20 mil nesta quinta-feira (19), em Suzano.

De acordo com a corporação, uma equipe do 1º Pelotão recebeu informações sobre o roubo de um Fiat Fiorino. Duas vítimas estavam no compartimento de cargas,

Os policiais avistaram o veículo em alta velocidade na Rua José da Costa da Conceição. Os suspeitos não obedeceram a ordem de parada e uma perseguição foi iniciada. Na Estrada do Furuyama, região norte da cidade, os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram em direção a uma localidade. A polícia realizou um cerco no local, mas os suspeitos não foram localizados.

Ainda segundo a polícia, as vítimas estavam amarradas. Na sequência, os agentes localizaram a carga completa. Ela foi avaliada em R$ 20 mil. A carga, o veículo e as vítimas foram conduzidos e apresentados à autoridade policial para as providências cabíveis.