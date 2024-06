Polícia liberta vítima de sequestro em Itaquaquecetuba

Um homem foi preso suspeito de sequestrar, agredir e extorquir um motorista de carga, na última sexta-feira (7), em Itaquaquecetuba.

Vítima foi sequestrada no Trevo de Bonsucesso e forçada a entrar no carro.

Os Policiais Militares receberam informações via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) sobre um veículo, estacionado na rua Jaguaré, no Bairro Vila Sônia, que apresentava características de um carro usado para sequestrar um motorista de carga.

Ao abordar os ocupantes do veículo, eles confessaram o crime, um dos sequestradores foi preso e a vítima foi libertada.

SEQUESTRO

Durante o trajeto, o homem foi agredido, teve R$ 200 roubado da carteira e sofreu tentativas de transferências bancárias.

O veículo utilizado no sequestro, havia sido roubado no começo do mês, em Mogi das Cruzes.

O sequestrador foi encaminhado ao Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba, onde permanece preso.