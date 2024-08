Polícia Militar liberta vítima de sequestro em Itaquá

Uma vítima foi libertada de um sequestro pela Polícia Militar (PM) nesta quinta-feira (8), em Itaquaquecetuba. Um homem foi preso.

De acordo com a corporação, policiais da Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas (Rocam), do 35° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), faziam um patrulhamento e receberam informações de um roubo de uma Mercedes-Benz/Sprinter e que uma vítima era mantida refém.

Imediatamente os policiais iniciaram as buscas e localizaram o veículo. Os policiais, então, abordaram o suspeito e prenderam o suspeito. Posteriormente, os agentes localizaram a vítima e a libertaram.

O homem foi levado à Delegacia Central de Itaquá, onde permaneceu preso.