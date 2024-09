Polícia Militar localiza estabelecimentos utilizados para jogos de azar em Itaquá

A Polícia Militar (PM) descobriu, na última terça-feira (10), dois estabelecimentos utilizados para a prática de jogos de azar, em Itaquaquecetuba. Na ação, oito máquinas caça-níqueis foram encontradas no local.

De acordo com a PM, policiais militares do 35° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) realizavam um patrulhamento na Rua Belo Horizonte, no Jardim Anita, quando avistaram várias pessoas dentro de um bar. Ao notarem a presença da viatura, todos fugiram do local, permanecendo apenas uma pessoa.

Ainda segundo a corporação, os policiais fizeram uma vistoria no interior do bar e encontraram os equipamentos. Nenhum jogador estava presente. Em outro ponto, na mesma rua, foi identificado um trailer utilizado como bar. Mais duas máquinas caça-níqueis foram encontradas. Também não havia jogadores no local.

Segundo a PM, a proprietária do trailer foi apresentada como responsável pelos equipamentos. A mulher e uma testemunha foram encaminhadas ao Distrito Policial de Itaquaquecetuba. O caso foi registrado como prática de jogo de azar.