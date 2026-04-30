Polícia mira esquema que fraudava tratamentos para crianças e cumpre mandados em Mogi

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) deflagram nesta quinta-feira (30) uma operação para desarticular um esquema criminoso envolvendo clínicas voltadas ao atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ao todo, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão na capital, nas cidades de Barueri e Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e em Jacareí, no interior paulista.

A investigação aponta que o grupo atuava por meio da simulação de atendimentos, emissão de laudos médicos falsos e ingresso de ações judiciais para obrigar operadoras de saúde a custear procedimentos inexistentes ou com valores inflados. A prática gerava prejuízos financeiros expressivos e sustentava o funcionamento da fraude.

Além dos danos patrimoniais, a apuração destaca a gravidade do esquema ao atingir diretamente crianças e suas famílias, submetidas a diagnósticos indevidos e intervenções terapêuticas inadequadas, “em afronta a princípios fundamentais de proteção e boa-fé”, informou a Polícia Civil.

A Operação Descredenciamento é conduzida pela 2ª Delegacia da Divisão de Investigações Gerais (DIG), sobre crimes de estelionato e contra a fé pública. Cerca de 40 policiais civis participam da ação, com o apoio de 17 viaturas, entre caracterizadas e descaracterizadas.