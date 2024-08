Polícia prende cinco foragidos da Justiça em Mogi das Cruzes e Salesópolis

A Polícia Militar realizou a prisão de cinco foragidos da Justiça, nesta semana na região, com operações ocorrendo em Mogi das Cruzes e Salesópolis. Os suspeitos foram recapturados nos bairros de Vila Pomar, Jardim Rodeio, Parque Residencial Itapeti e na cidade de Salesópolis.

Todos os detidos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde permanecem à disposição da Justiça.

O primeiro caso aconteceu na noite de segunda-feira (19), quando uma equipe da Companhia Força Tática/Rocam, durante patrulhamento na rua João Batista Monteiro, na Vila Pomar, abordou um indivíduo que demonstrava nervosismo. Embora a revista não tenha revelado itens ilícitos, a consulta aos dados do suspeito confirmou que ele era procurado por receptação.

Na quarta-feira (21), foram realizadas três prisões. A primeira os policiais abordaram um homem na rua Ítalo da Cunha Rocha, no Jardim Rodeio, que também estava nervoso. A revista pessoal não encontrou objetos ilegais, mas a verificação revelou que ele era procurado por furto.

No mesmo dia, uma equipe patrulhava pelarRua Manoel Bandeira, no Parque Residencial Itapeti, e abordou um indivíduo que mostrou comportamento nervoso. A vistoria pessoal não encontrou itens ilícitos, mas a consulta confirmou que ele estava procurado pela Justiça.

Em Salesópolis, uma equipe da Terceira Companhia recebeu informações sobre a presença de um homem procurado em um estabelecimento comercial. Após uma busca sem sucesso no local indicado, os policiais localizaram o suspeito na rua Sebastião Nepomuceno da Silva, no Centro. A confirmação de procurado levou-o à Delegacia de Polícia Civil de Salesópolis, onde permanece preso à disposição do delegado de plantão.

Na madrugada desta sexta-feira (23), Policiais Militares da Segunda Companhia patrulhavam o centro comercial de Brás Cubas, na rua Deodato Wherteimer, quando avistaram dois homens em atitude suspeita. A equipe fez o retorno e conseguiu abordá-los na Rua Isidoro Boucault. Nada de ilícito foi encontrado com eles, mas, na pesquisa de dados, um dos homens foi identificado como procurado pela Justiça.