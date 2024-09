Polícia prende dois por roubo de carga em Itaquá

A Polícia prendeu dois homens suspeitos de roubar uma carga de caminhão, nesta terça-feira (17), em Itaquaquecetuba.

Uma equipe foi acionada através do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) sobre um roubo de carga ocorrendo na Viela São Carlos, Jardim Maria Rosa II. No local, os policiais encontraram um carro com dois homens, e ao tentar abordá-los, tentaram fugir pelas vielas, mas foram detidos.

No interior do veículo, foi encontrada a vítima (o motorista). Logo em seguida, a carga foi localizada dentro de uma casa indicada pelos suspeitos.

Diante dos fatos, os suspeitos, a vítima, a carga recuperada e o veículo roubado foram conduzidos ao Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba, onde os suspeitos permanecem presos.