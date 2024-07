Polícia prende dupla por roubos de carga e sequestro em Arujá

Dois suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em roubos de cargas e sequestro do Pix foram presos nesta quinta-feira (11), em Arujá. As prisões ocorreram durante operação das polícias Civil e Militar e da Guarda Civil Municipal e visava o cumprimento de prisão temporária e de busca e apreensão. Os crimes também eram praticados em Itaquaquecetuba e Guarulhos.

Os agentes se deslocaram para dois endereços, segundo informação do Boletim de Ocorrência (B.O). No primeiro, as equipes encontraram o portão destrancado e tiveram acesso ao quintal do imóvel. Dentro da residência, estava um suspeito, que acabou detido. Ainda segundo o B.O, os agentes encontraram diversos objetos e embalagens, além de um veículo com registro de furto.

Em uma residência anexa pertencente a irmão do procurado, as equipes localizaram mais objetos, incluindo peças de carro armazenadas em plásticos, conforme informações do B.O.

Durante outro cumprimento em outro endereço, os policiais prenderam outro suspeito de integrar a quadrilha. Os detidos foram conduzidos para a Delegacia de Arujá, bem como os objetos apreendidos e o veículo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os suspeitos têm 25 e 23 anos. Ainda segundo a pasta, foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, localização e apreensão de objeto, localização e apreensão de veículo e captura de procurado.