Polícia prende dupla por roubo de carro em Mogi

Dois homens foram presos, suspeitos de roubar um carro no bairro Vila Cintra, em Mogi das Cruzes.

O caso aconteceu neste sábado (23), quando policiais da Força Tática foram informados sobre o roubo de um carro na Vila Cintra.

Uma equipe deslocou-se até o bairro Jardim Aeroporto à procura do veículo. Ao entrarem na Rua Ceilão, encontraram dois homens com as mesmas características informadas como autores do roubo.

Durante a abordagem, foram encontrados com os suspeitos um celular, um par de luvas de boxe, uma chave da mesma marca do carro e R$ 85 em espécie.

Questionados sobre os pertences, os homens afirmaram que teriam comprado os itens há pouco tempo de um desconhecido.Outra equipe localizou o carro roubado na Avenida das Nações.

Diante dos fatos, os suspeitos, o veículo e os itens foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde a vítima reconheceu tanto o carro quanto os itens roubados. Os homens permaneceram presos.