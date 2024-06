Polícia prende dupla suspeita de roubo a pedestres em Poá

Dois homens, de 23 e 20 anos, foram presos em flagrante na noite de quarta-feira (26), em Ferraz de Vasconcelos. A dupla é suspeita de cometer roubos em Poá.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a Polícia Militar (PM) constatou que os suspeitos tentaram roubar um pedestre. Contudo, um policial militar de folga interveio e os assaltantes acabaram fugindo. De acordo com a pasta, após diligências, a dupla foi localizada na Avenida do Paiol, no bairro Cambiri, em Ferraz, onde foram presos.

Com os dois, os agentes apreenderam quatro celulares e um simulacro. O caso foi registrado como localização/apreensão e entrega de objeto e roubo na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos.