Polícia prende homem com carga roubada e resgata vítima de sequestro em Suzano

Um homem foi preso nesta quarta-feira (20), suspeito de roubar um veículo com carga e sequestrar o motorista em Suzano.

A vítima, que foi amarrada e encapuzada, foi resgatada pela Polícia Militar (PM) sem ferimentos graves.

Segundo informações da PM, o crime ocorreu quando três suspeitos abordaram o motorista de um Fiat Fiorino, obrigando-o a entrar em outro carro enquanto fugiam com os dois veículos.

Durante as buscas, o Fiorino, que transportava mercadorias, foi encontrado abandonado, ainda com parte da carga. O segundo veículo,foi localizado em movimento, mas desobedeceu à ordem de parada, dando início a uma perseguição policial. Após a fuga, o carro foi abandonado próximo a uma área de mata, onde os suspeitos tentaram se esconder.

A polícia realizou uma vistoria no veículo abandonado e encontrou o motorista do Fiorino, ainda amarrado e encapuzado.

Equipes da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) e o helicóptero Águia 12 participaram das buscas. Um dos suspeitos foi preso ao tentar se descaracterizar. Ele apresentava arranhões compatíveis com a fuga e confessou participação no crime.

Ainda segundo a polícia, o carro usado no roubo havia sido furtado em São Paulo e estava com placas adulteradas. O homem detido foi levado ao Distrito Policial Central de Suzano, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo consumado, receptação e adulteração de sinais de identificação veicular.

O Fiat Fiorino e a carga foram devolvidos ao proprietário, enquanto o o outro carro será encaminhado para a seguradora responsável.