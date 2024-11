Polícia prende homem com carro clonado em Mogi

Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (31), em Mogi das Cruzes, após ser encontrado com um carro clonado, no Distrito de Brás Cubas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), agentes da corporação abordaram um Fiat Strada na Avenida Júlio Simões e realizaram uma vistoria. Os policiais observaram sinais de adulteração do chassi, motor e placas.

Ainda segundo a PM, após busca veicular, os agentes encontraram uma das etiquetas destrutivas com numeração diferente do chassi. Após uma consulta, os policiais descobriram que o veículo teria sido roubado no dia 14 de maio de 2023.

O suspeito e o carro foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária. O homem permaneceu preso.