Polícia prende homem e apreende menor após roubo de veículo em Mogi

Um homem foi preso e um menor foi apreendido após roubarem um veículo na Avenida Kaoru Hiramatsu, no Distrito de Braz Cubas, em Mogi das Cruzes. O caso ocorreu na madrugada da última quinta-feira (3). Durante a fuga, os suspeitos se envolveram em um acidente. Outros dois suspeitos envolvidos no crime fugiram.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes tomaram conhecimento de que criminosos roubaram um VW/Polo em Braz Cubas. Os mesmos suspeitos se envolveram em um roubo de um Fiat/Argo no dia anterior. Após o crime, eles fugiram em direção a Rodovia Mogi-Bertioga.

De acordo com a polícia, os agentes iniciaram as buscas e encontraram os dois veículos. Durante o acompanhamento, os suspeitos que dirigiam o Polo bateram em um motociclista que trafegava na Avenida Doutor Álvaro de Campos Carneiro. Os suspeitos desceram do veículo e tentaram fugir a pé, mas foram alcançados e detidos. Os policiais apreenderam dois celulares e um simulacro de arma de fogo. A vítima foi socorrida sem gravidade ao Hospital Luzia de Pinho Melo.

Os suspeitos que estavam no Fiat/Argo conseguiram fugir pela Mogi-Bertioga. Posteriormente, o automóvel foi localizado na Rua Tereza Cristina Alves da Silva, em Biritiba Mirim.

Os detidos foram conduzidos para a Central de Polícia Judiciária, em Mogi, e ficaram à disposição da Justiça. O VW/Polo foi devolvido à vítima. O outro carro envolvido na ocorrência ficou aos cuidados da polícia, para posteriormente ser devolvido ao proprietário.