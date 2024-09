Polícia prende homem suspeito de integrar facção criminosa em Mogi

Um homem suspeito de integrar uma facção criminosa foi preso pela Polícia Militar (PM) na última quarta-feira (18), no Jardim Camila, em Mogi das Cruzes. Com ele, os policiais apreenderam drogas e R$ 1.125 em dinheiro.

De acordo com a corporação, agentes da Força Tática avistaram um veículo com dois ocupantes: o motorista e o passageiro. Ambos tentaram se esconder com a passagem da viatura. Desconfiados, os policiais abordaram o veículo e fizeram uma vistoria.

Os agentes encontraram uma sacola preta, que continha R$ 1.125 em dinheiro. Além disso, os policiais encontraram 294 porções de cocaína, 79 de K9, 66 de maconha, 12 de crack e 10 haxixe. Ainda segundo a PM, os agentes também encontraram um caderno com anotações do tráfico e um aparelho celular.

Os policiais constataram ainda que o veículo foi furtado em agosto. Ao ser questionado pelos agentes, o motorista afirmou que pertence a uma facção criminosa e que é contador do tráfico. O suspeito confessou que levava os entorpecentes para um ponto de vendas, que havia emprestado o veículo de um colega e sabia que ele havia sido furtado.

Ambos foram conduzidos para a Central de Polícia Judiciária. O passageiro foi qualificado como testemunha, enquanto o motorista permaneceu preso por tráfico de drogas e receptação.