Polícia prende suspeito com placa de carro adulterada em Mogi das Cruzes

A Polícia Militar de Mogi das Cruzes prendeu um homem acusado de adulterar as placas de um veículo na noite desta quarta-feira (24).

A operação ocorreu durante um patrulhamento na rua Dona Antônia Maria de Souza, no bairro Vila Lavínia. Os policiais suspeitaram de um veículo com placas do Estado do Rio de Janeiro, conduzido por um único ocupante.

Na abordagem e vistoria, não foram encontrados materiais ilícitos no carro. No entanto, ao verificar o número do chassi e do motor junto à Central de Operações da Polícia Militar, foi constatado que os números pertenciam a um automóvel com placas diferentes das que estavam sendo exibidas.

O suspeito, ao ser questionado, afirmou que havia adquirido o veículo em um leilão e que não realizou nenhuma pesquisa prévia sobre o histórico do carro.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.