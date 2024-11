Polícia prende suspeito com porções de drogas em Itaquá

A Polícia Militar prendeu, na última segunda-feira (11), um homem suspeito de traficar drogas em Itaquaquecetuba.

A equipe recebeu, por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), uma denúncia sobre tráfico de drogas na Rua Floripa, no Jardim Anita, em Itaquá. Ao chegar ao local, os policiais identificaram o suspeito com uma bolsa, onde guardava as drogas, enquanto realizava a venda. Outras quatro pessoas que estavam no local fugiram ao perceber a aproximação da polícia.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram as drogas dentro da bolsa. O suspeito foi encaminhado ao Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba, onde permaneceu preso.