Polícia prende suspeito com veículo furtado e placas adulteradas em Mogi

A Polícia Militar prendeu um homem acusado de trafegar com um veículo furtado e com placas adulteradas, em Mogi das Cruzes.

O caso aconteceu na noite desta terça-feira (30). Os policiais estavam em patrulhamento pela Avenida Presidente Altino Arantes, em Jundiapeba, quando se depararam com um veículo GM/Corsa conduzido por um homem.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado no interior do carro. No entanto, ao verificarem a numeração do chassi e as placas do veículo junto à Central de Operações da Polícia Militar, os policiais constataram que o automóvel havia sido furtado na cidade de Guarulhos e que as placas eram adulteradas, sendo clonadas de outro veículo da cidade de Rio Claro.

O homem e o veículo foram conduzidos à Central de Operações da Polícia Judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça.