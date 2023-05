Polícia prende suspeito de envolvimento no sumiço de escrivão e tortura e morte de policiais

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo (DHPP) prendeu, nesta quinta-feira (4), um homem apontado pelas investigações como mandante do assassinato dos ex-policiais militares Marcelo Silva Datilo e Fabio Datilo, no dia 19 de abril deste ano. Os corpos foram encontrados em um terreno baldio em Itaquaquecetuba.

Gilson Alves da Silva, que usa os vulgos “Galego” e “Fantasma”, também é apontado pela Polícia como responsável pelo desaparecimento do escrivão de polícia Thiago Devides Marcondes, de 41 anos. O policial desapareceu no dia 16 de fevereiro deste ano em Poá e nunca mais foi visto. O caso foi noticiado inicialmente pela emissora de televisão SBT e, depois, confirmado pelo DS.

Segundo a Polícia, o homem detido nesta quinta atua no tráfico de drogas e, além de ser suspeito de participação nos homicídios contra os policiais, é investigado por outros dois assassinatos ocorridos em dezembro do ano passado.

O escrivão Thiago Marcondes está desaparecido. A última imagem dele foi registrada em um posto de combustíveis em Poá, no dia 16 de fevereiro. Uma câmera de monitoramento flagrou ele saindo do carro e entrando em outro veículo. Depois, nunca mais mais visto.

No outro caso, na tarde do dia 19 de abril, uma pessoa que passava pela rua acionou a Polícia Militar após avistar dois corpos em uma área de barranco no bairro Pium, em Itaquá. As vítimas, que tinham 36 e 44 anos, eram os dois ex-policiais. Eles foram torturados com violência extrema e mortos a tiros. As investigações do DHPP prosseguem sobre o caso.