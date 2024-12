Polícia prende suspeito de matar 'Pedrinho Matador'

Um dos suspeitos pela morte de Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador, foi preso pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes nesta quinta-feira (26).

A Polícia investiga três suspeitos de envolvimento no crime. Um deles foi ouvido em novembro deste ano e já estava preso desde outubro do ano passado, cumprindo dois mandados de prisão preventiva por roubo e receptação.

Após diversas investigações e análises de imagens de câmeras de segurança, a polícia solicitou a decretação da prisão preventiva do autor do crime. O pedido foi acolhido pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, e a prisão foi decretada.

Segundo o SHPP, a motivação do crime estaria relacionada ao fato de Pedro Rodrigues Filho se opor à venda de entorpecentes no bairro Jardim Náutico. Ele teria dito aos traficantes locais que não permitiria o comércio de drogas na região, onde residem sobrinhos e parentes crianças.

O caso

Pedrinho Matador foi assassinado a tiros no dia 5 de março de 2023. Ele estava sentado em uma cadeira de plástico em frente à casa de familiares, na Rua José Rodrigues da Costa, no Jardim Náutico, quando ocupantes de um Volkswagen Gol preto o atacaram.

De acordo com a investigação, três homens estavam no veículo. Dois deles desceram, sendo um com uma máscara do Coringa, e atiraram contra Pedrinho Matador. Um dos criminosos ainda tentou degolar a vítima com uma faca de cozinha.

Pedro foi atingido por quatro tiros de pistola calibre 9 mm e morreu no local. Após o crime, os criminosos fugiram. O veículo usado no ataque foi encontrado abandonado na Estrada Cruz do Século, na subida do Pico do Urubu.