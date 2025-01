Polícia prende suspeito e recupera moto roubada em Itaquá

Um homem foi preso suspeito de roubo de moto, no Parque Macedo, em Itaquaquecetuba. O veículo foi recuperado. O caso aconteceu nesta segunda-feira (27).

De acordo com as informações, policiais militares estavam realizando patrulhamento e se depararam com uma motocicleta Yamaha Lander. A Polícia Militar já tinha conhecimento do roubo deste veículo.

Após acompanhamento do veículo, os policiais conseguiram fazer a abordagem na Rua Roma. Após pesquisa por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), foi confirmado que a moto era produto de roubo.

O suspeito e a motocicleta foram conduzidos ao Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba, com o indivíduo ficando à disposição da justiça.