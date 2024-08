Polícia prende suspeito por roubo a motociclista de aplicativo

Um suspeito foi preso por roubar um motociclista de aplicativo na madrugada deste domingo (28), em Mogi das Cruzes. O autor do crime teria ameaçado gravemente a vítima com uma faca e desferido um golpe de martelo em seu braço para roubar o celular.

Policiais Militares da Companhia Força Tática estavam em patrulhamento pela Avenida Francisco Ferreira Lopes, na Vila Cintra, quando um motociclista de aplicativo informou que havia sido roubado.

A vítima foi assaltada na Avenida Lourenço de Souza Franco, em Jundiapeba. O suspeito roubou o celular que estava fixado no suporte do guidão da moto alugada, após golpear o braço da vítima com um martelo e ameaçá-la com uma faca.

Próximo ao local do crime, os policiais encontraram o suspeito na Rua Lourenço Della Nina, também em Jundiapeba. Durante a abordagem e vistoria, foram encontrados com ele uma bolsa contendo o celular da vítima, o martelo, e duas facas utilizadas no crime.

A vítima, o celular e os objetos utilizados na prática do crime foram conduzidos junto com o criminoso à Central de Polícia Judiciária, onde ele permaneceu preso à disposição da Just