Polícia prende suspeito por tráfico de drogas em Braz Cubas

Um homem foi preso suspeito de traficar drogas nesta quarta-feira (6), em Mogi das Cruzes. O suspeito confessou o crime aos policiais e em sua mochila, que foi apreendida, havia diversas porções de drogas e R$ 138 em dinheiro.

Uma equipe policial recebeu uma denúncia sobre um homem que estaria traficando drogas no bairro de Brás Cubas. Os agentes localizaram o suspeito na rua Valentim Faustino de Souza. Na mochila do homem, foram encontradas várias porções de entorpecentes, incluindo cocaína, crack e maconha, além de papéis com anotações da contabilidade do tráfico e R$ 138,55 em espécie.

Ao ser questionado, o suspeito confessou estar praticando o tráfico de drogas no local. Ele foi conduzido à Central de Polícia, juntamente com as drogas e o dinheiro apreendido, e permanece preso à disposição da Justiça.