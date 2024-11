Polícia realiza simulado de roubo a empresa de transporte em Suzano

“Queremos derramar suor no treinamento para evitar sangue no combate. E, se for da permissão de Deus que o sangue seja derramado, que não seja o da nossa força policial, mas o dos nossos inimigos”, declarou o comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), tenente-coronel Evandro Mendes, após a finalização do simulado de ocorrência “Roubo de valores em empresa de transporte”, realizado em Suzano.

O treinamento aconteceu na manhã desta quinta-feira (28), na empresa Radial Transporte. O objetivo foi preparar equipes para situações de alta complexidade, promovendo uma simulação realista de ocorrências que exigem resposta rápida e coordenada.

“A ação foi intensa e realista, com disparos de armas usando munição de festim e explosões controladas, criando um ambiente próximo ao de uma situação real”, explicou Mendes.

A temática escolhida para o exercício foi o roubo a uma empresa de transporte. A simulação contou com a participação de quatro pessoas representando criminosos, além de equipes especializadas do 32º BPM/M, como a Força Tática, Rádio-Patrulhamento e o 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros.

A atividade envolveu dois veículos com dois homens em cada, simulando os criminosos. Eles entraram na empresa, renderam o funcionário no portão de entrada e iniciaram a ação de subtração de valores. Durante o confronto, uma viatura de Rádio-Patrulha chegou ao local, resultando em um criminoso baleado e um policial ferido.

Em seguida, três equipes da Força Tática foram acionadas e realizaram progressão estratégica a pé, enfrentando confrontos com os infratores em diferentes pontos. O treinamento incluiu o uso de munição de festim, explosivos e granadas, dando realismo à simulação. Ao final, dois criminosos foram baleados e dois detidos. A operação foi concluída com o resgate do policial ferido e a prisão dos suspeitos.

Segundo o tenente-coronel Mendes, o treinamento foi fundamental para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das habilidades dos policiais. “O objetivo é reforçar a sensação de segurança na sociedade e demonstrar o preparo da PM para lidar com ocorrências complexas. Além disso, esse tipo de treinamento é essencial para proteger a população e aprimorar constantemente nossas equipes”, afirmou.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi acompanhou o simulado e destacou a importância da preparação dos profissionais para possíveis situações semelhantes. “Toda a nossa região estará pronta para combater a criminalidade com eficiência. Parabenizo pelo excelente trabalho realizado”, disse o prefeito.

O evento contou ainda com a presença da major Cláudia Regina Cândido de Oliveira, do major Luciano Anderson Tirelli do 17º BPM/M, do secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo, da comandante da Guarda Civil Municipal de Suzano, Tatiana Orita Gonçalves de Morais, do gerente operacional da Radial Transporte, Wellington Vidal, e do assistente de comunicação da empresa, César Alexandre. Estiveram presentes também o delegado e vice-prefeito de Poá, Dr. Eliardo Jordão, e o presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Poá, Cláudio José.