Polícia recupera celular roubado em Suzano

A Polícia Militar de Suzano recuperou, nesta quinta-feira (18), um celular roubado durante uma abordagem na Avenida Francisco Marengo, no bairro Cidade Boa Vista, em Suzano.

Os policiais decidiram abordar dois indivíduos suspeitos.

Durante a revista, encontraram com um deles, de 26 anos, um celular com queixa de roubo registrada na delegacia do Itaim Paulista, em agosto de 2022.

O suspeito, que já possui antecedente criminal por homicídio, afirmou ter adquirido o aparelho há cerca de dois anos por R$ 400 em uma rede social.

Após prestar depoimento e registrar sua versão no boletim de ocorrência como receptação, o homem foi liberado.

O celular foi apreendido e será devolvido ao proprietário após passar por perícia.