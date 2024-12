Polícia recupera duas motos roubadas e celular em Itaquaquecetuba

A Polícia Militar recuperou duas motos roubadas e um celular, no último sábado (14), em Itaquaquecetuba. Um suspeito foi detido por participação nos crimes.

Durante patrulhamento, a equipe foi informada sobre uma moto circulando na área central. Os policiais iniciaram buscas pela região e localizaram a motocicleta na Estrada do Mandi.

Ao perceber a presença da polícia, o condutor acelerou, iniciando uma breve perseguição que terminou na Travessa Marrocos, onde ele perdeu o controle e caiu no chão.

Durante a abordagem e busca pessoal, os policiais encontraram com o suspeito uma réplica de arma de fogo e um celular. Questionado, ele confessou participação no roubo de uma motocicleta e indicou que o veículo estava escondido no final da rua Farroupilha.

A equipe foi até o local indicado e localizou uma motocicleta Honda/Twister, que também era roubada.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado ao Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba, onde permaneceu à disposição da Justiça.