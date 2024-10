Polícia recupera moto roubada e prende suspeito em Itaquá

Um homem foi preso suspeito de roubar uma moto, na noite desta quinta-feira (3), em Itaquaquecetuba. A moto roubada foi recuperada pela polícia.

A equipe policial estava em patrulha quando avistou uma moto sem placa. O condutor, ao notar a presença da viatura, abandonou o veículo, fugiu a pé e jogou a chave na rua. A polícia o perseguiu e prendeu o suspeito.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, no entanto, ao consultar a numeração da motocicleta, foi identificada como roubada, com queixa registrada na Estrada do Pinheirinho, no mesmo dia.

O suspeito e a motocicleta foram encaminhados ao Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba, onde a moto foi devolvida à vítima, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.