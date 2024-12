Polícia Rodoviária prende homem com mais de 10kg de cocaína após perseguição em Guararema

Um homem foi preso após ser flagrado transportando mais de 10 kg de pasta base de cocaína na Rodovia Ayrton Senna (SP-070), em Guararema, na noite desta terça-feira (10). Além disso, foi constatado que o veículo utilizado no crime foi roubado em novembro.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizava uma fiscalização em uma praça de pedágio no km 57, quando ordenou que o motorista de um Nissan/Kicks parasse. No entanto, segundo a polícia, o condutor não obedeceu a ordem de parada.

Os policiais começaram a perseguir o suspeito, que acessou a Rodovia Dom Pedro (SP-065). A perseguição continuou até que o suspeito perdeu o controle do veículo e bateu contra uma mureta de concreto na via. Ele foi detido na sequência.

Dentro do carro, os agentes encontraram 10,6 kg de pasta base de cocaína. No total, os policiais encontraram 10 tijolos do entorpecente. De acordo com a PM, o homem informou aos policiais que pegou a droga em São Paulo e levaria até São José dos Campos, no Vale do Paraíba. O suspeito disse que receberia R$ 2 mil para fazer a entrega.

Ainda segundo a PM, os agentes constataram que o veículo usado no transporte da droga foi roubado no dia 29 de novembro e estava com a placa trocada. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e receptação. O veículo foi apreendido. O caso foi registrado no 1º DP de Jacareí.