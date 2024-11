Polícia Rodoviária prende suspeitos com pasta de cocaína escondida em latas de sardinha em Guararema

Dois homens foram presos em flagrante nesta segunda-feira (25), suspeitos de tráfico de drogas, na Rodovia Ayrton Senna (SP-070), em Guararema.

No carro, um Ford Ka, foram encontrados 5,030 kg de pasta base de cocaína, 104 g de maconha e 46 g de merla escondidos nas latas de sardinha.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a equipe recebeu a denúncia sobre o carro trafegando pela rodovia. Após localizá-lo, os policiais realizaram a abordagem e, durante a revista, encontraram as drogas.

As investigações indicaram que a droga havia sido coletada em dois pontos da capital paulista: a pasta base na região central, enquanto a maconha e a merla vieram da região do Butantã. Os suspeitos tinham como destino as cidades de São José dos Campos e Caraguatatuba.

Os homens foram conduzidos ao Departamento da Polícia Federal, onde a ocorrência foi registrada. A droga apreendida foi encaminhada à perícia, que confirmou a natureza dos entorpecentes.